Meetfout van 24 centimeter leidt tot opbreken pas gelegd wegdek

De fout in de Torenstraat kan pas over drie weken worden rechtgezet, maar de timing van de wegenwerken zou niet in het gedrang komen. Foto: JAn Auman

Wommelgem - Attente bewoners hadden het al in de gaten: de stratenmakers hebben de nieuwe Torenstraat in Wommelgem 24 cm te hoog aangelegd. Er zit niks anders op dan een strook van bijna dertig meter pas aangelegde boordstenen en vers asfalt opnieuw uit te breken.

De werken aan de Torenstraat begonnen in maart. Fase 1 had normaal afgewerkt moeten zijn, maar er is een vreemde kink in de kabel gekomen. “Het wegdek ligt inderdaad te hoog. Je kan dat zelfs op het zicht vaststellen”, bekende schepen Bart Van Scharen tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad aan Bert Peeters. Die laatste dacht dat het om een grap ging, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

“Normaal had de Torenstraat vanaf de Kerkplaats licht moeten aflopen, richting plateau voor de Sint-Johannaschool”, licht Bart Van Scharen toe. “Maar in de plaats van naar beneden, loopt de weg nu naar boven. Eerst werden de boordstenen verkeerd geplaatst. Hierdoor kwam later onvermijdelijk ook het asfalt daartussen te hoog te liggen. Op onze plannen stond het wel degelijk juist. Aannemer Crauwels uit Nijlen ging dus in de fout, maar heeft beloofd om alles op zijn kosten recht te zetten.”

Om de aansluiting met de Kerkplaats te kunnen realiseren, zal het wegdek opgebroken worden en opnieuw lager aangelegd worden. “Maar dat zal pas over zowat drie weken gebeuren. Het is de bedoeling om het nieuwe wegdek vervolgens meteen terug aan te leggen, wanneer ook in een volgend stuk van de Torenstraat geasfalteerd wordt”, zegt Van Scharen.

Bart Van Scharen is zich bewust van de extra hinder bij de bewoners in het eerste stuk van de Torenstraat. “Die blijven nu wat langer dan voorzien met de voeten in het zand zitten, zonder voetpad, maar we laten hen niet in de steek”, verzekert hij. “We verhogen het braakliggend stuk hier en daar tijdelijk zodat de mensen tenminste veilig over hun eigen deurdorpel raken. Vanaf 24 april verhuizen de nadars om het verkeer tegen te houden van de Kerkplaats naar de Beukenlaan, waar de tweede fase gewoon begint zoals gepland. Tegen september 2017 moet alles klaar zijn.”