Actrice én advocate Lien Van de Kelder over haar drukke leven: “Alles wat ik doe, lijkt wel getimed”

Daar is Lien Van de Kelder (34) weer. De Antwerpse actrice was de afgelopen jaren vooral actief als advocate en juriste, maar duikt vanaf maandag op als Marie in Familie. Door deze nieuwe job neemt ze extra hooi op haar vork. “Ik heb een meisje van de crèche moeten vragen om mee voor de kinderen te zorgen.”

Haar laatste grote rol was in The Spiral in 2012. Sindsdien was het stil rond de actrice, tot nu. “Ik heb mijn acteerwerk destijds ook gecombineerd met mijn werk als juriste, hoor. Tijdens The Spiral werkte ik voor ­Deloitte. Maar het had inderdaad gekund dat ik de rest van mijn carrière in de juridische wereld was gebleven.”

Dat is dus anders uitgedraaid: Ook nu klopten de mensen van Familie zelf aan. Ik heb niet meteen toegehapt. Maar ik voelde al een tijd de drang om weer te acteren. Het feit dat ik beide jobs kan combineren, gaf de doorslag.”