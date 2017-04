Poulain van Peter Goossens wekt bekende horecazaak in Schilde weer tot leven

Schilde -

Na de onverwachte dood van de flamboyante uitbater Yves Ulens viel twee jaar geleden ook het leven in de Brabohoeve stil. Gregory Van der Brempt en Christophe Balthazar zagen in de populaire zaak een kans om hun jongensdroom te verwezenlijken: samen een horeca-avontuur aangaan. “De beslissing was snel genomen, maar het pad naar de heropening ging niet over rozen”, zeggen de twee oud-studenten van hotelschool Ter Duinen trots.