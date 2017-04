Horloges pijlsnel terecht: Politie onderschept verdacht voertuig al enkele uren na inbraak

Rijkevorsel / Zoersel - Paul Bogaerts is zeer te spreken over de manier waarop de lokale politie een inbraak in zijn woning snel heeft opgelost. In Zoersel konden de daders met hun buit snel worden gesnapt.

“Toen ik donderdagavond rond 23.30u thuiskwam, brandde er licht en dat klopte niet”, zegt Paul Bogaerts uit Rijkevorsel. “Inbrekers waren via de achterdeur het huis binnengedrongen en hadden alles doorzocht. Alle kasten en schuiven stonden open.” De man contacteerde de politie en ging na wat er verdwenen was. “Ik miste vijf oude zakhorloges, 480 euro cash en een iPad.”

Rond 2u vrijdagochtend werd Bogaerts alweer opgebeld door de politie van de zone Voorkempen. “Ze hadden een auto aan de kant gezet waarin spullen lagen die vermoedelijk afkomstig waren van diefstal, waaronder enkele zakhorloges. Ik ben meteen gaan kijken en herkende mijn horloges.”

“In de loop van de avond hadden de politiediensten al een melding gekregen van verdachte handelingen in de omgeving van ­Zoersel”, zegt parketwoordvoerster ­Inge ­Delissen. “Het ging onder meer over een drietal mensen met een zaklamp. Getuigen konden een nummerplaat noteren en later op de avond is het voertuig onderschept. Bij controle bleken er onder het reservewiel spullen te zitten afkomstig van de inbraak in Rijkevorsel.”

In de auto zaten twee mannen en een vrouw van Roemeense origine. Ze werden gisteravond nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Het is niet bekend of het drietal wordt aangehouden. De speurders gaan na of ze nog voor andere feiten in aanmerking komen.

Paul Bogaerts meent dat de politie een pluim verdient. “Knap dat de inspecteurs van de zone Voorkempen meteen de link hebben gelegd. Ik ben enorm blij dat mijn horloges terecht zijn.”