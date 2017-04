Bierliefhebbers proeven nieuwe versie van Duvel: “Die van het vat gaat precies nóg vlotter binnen”

Puurs -

Brouwerij Moortgat in Breendonk (Puurs) heeft volgens veel bierkenners voor de absolute primeur van 2017 gezorgd: het volgens hen goddelijke vocht van de Duvel is na bijna acht maanden proefdraaien sinds kort ook van het vat verkrijgbaar. Dat is op zijn minst een revolutie in bierland te noemen. De Duvel op het vat is gemaakt voor de buitenlandse markt, met Nederland en Frankrijk bovenop, maar de Belgische fans kunnen op vrijdagen tussen 14 en 19u ook in het Duvel Depot terecht. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen.