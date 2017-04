Lien Van de Kelder maakt na vijf jaar comeback op televisie: “Mijn toga heb ik tijdelijk aan de haak gehangen”

Daar is Lien Van de Kelder (34) weer. De Antwerpse actrice was de afgelopen jaren vooral actief als advocate en juriste, maar duikt vanaf maandag op als Marie in Familie. Door deze nieuwe job neemt ze extra hooi op haar vork. “Ik heb een meisje van de crèche moeten vragen om mee voor de kinderen te zorgen.”

Druk, drukker, drukst. “Alles wat ik doe lijkt wel getimed”, zegt Lien Van de ­Kelder aan het begin van het gesprek. Pas als de kinderen in bed liggen, is er kort even tijd voor een interview. Haar agenda ...