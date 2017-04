Olympisch kampioene Trstenjak verlengt Europese titel na kamp van meer dan acht minuten

De Sloveense regerende olympische kampioene Tina Trstenjak heeft vrijdag in Warschau meer dan acht minuten nodig gehad om haar Europese titel judo van vorig jaar in Kazan te verlengen. Het werd meteen de langste kamp op de eerste twee dagen van dit EK. Bij de mannen imponeerde de negentienjarige Azeri Hidayat Heydarov met Europees goud in de klasse tot 73 kilogram.