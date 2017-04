Christopher Mivis blijft schitteren op Turkish Challenge

Christopher Mivis heeft zich vrijdag in Belek met een sublieme tweede ronde in 64 slagen, acht onder par, in de top tien van het Turkish Challenge (Challenge Tour/200.000 euro) gegolfd. De 28-jarige Limburger, die donderdag een hole-in-one sloeg, zette een foutloze tweede ronde neer, gekruid met acht birdies. Niemand deed beter.

In de stand maakte Mivis maar liefst 61 plaatsen winst. Met 135 slagen staat hij op een gedeelde achtste plaats. De leiding is voor de Fin Tapio Pulkkanen, die vier slagen beter af is dan onze landgenoot.

Voor Hugues Joannes zit het toernooi er op. Na ronden van 73 en 74 slagen strandde hij op een 131e plaats.

Stand na de tweede ronde:

1. Tapio Pulkkanen (Fin) 131=62-69 -13

2. Ryan Evans (Eng) 132=66-66

3. Ricardo Santos (Por) 133=69-64

. Mads Sogaard (Den) 133=66-67

5. Antti Ahokas (Fin) 134=69-65

. Alessandro Tadini (Ita) 134=68-66

. Julien Guerrier (Fra) 134=65-69

8. Christopher Mivis (Bel) 135=71-64

---------------------------------------

131. Hugues Joannes (Bel) 147=73-74