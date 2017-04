Tweede ritzege op rij in Kroatië voor Nicola Ruffoni

Nicola Ruffoni (Bardiani-CSF), donderdag al winnaar van de derde etappe, heeft vrijdag ook de vierde rit in de Ronde van Kroatië (cat. 2.1) gewonnen. De 26-jarige Italiaan sprintte na 171 kilometer van Crikvenica naar Umag sneller dan zijn landgenoot Riccardo Minali en de Rus Ivan Savitskiy. De 32-jarige Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) loste de Spanjaard Jaime Roson af als leider.

Roson finishte in een tweede peloton op zeven seconden en volgt in de stand nu op twee seconden van Nibali. De Tsjech Jan Hirt is op elf seconden derde.

Na de eerste helling van de dag kreeg de vroege vlucht vorm. Alan Marangoni, Johannes Schinnagel, Daniel Turek en Antonio Di Sante reden maximaal 4:20 voorsprong bij elkaar. Het peloton controleerde, maar schoot redelijk laat in actie om de vluchters terug te nemen. Trek-Segafredo deed zijn werk, samen met Bahrain-Merida, maar het duurde lang vooraleer de vluchters bij de lurven werden gevat. Marangoni had nog een laatste versnelling in de benen, net voor de groep gevat werd op 1,3 kilometer van het einde. Hij leek het te gaan halen, Nizzolo moest voor Trek de sprint vroeg aanzetten, kwam voorbij zijn landgenoot op zo’n 20 meter van de finish, maar viel stil en acteerde als perfecte leadout voor de andere sprinters. Ruffoni toonde zich voor de tweede dag op rij de snelste van het pak.