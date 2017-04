PORTRET. Cindy (32) uit Deurne is leerkracht, moedervanvijf énvechtmachine

Deurne -

Deze nacht vecht Cindy Dandois voor 20.000 fans in Nashville én miljoenen kijkers wereldwijd haar allereerste partij in de prestigieuze UFC. Twee dagen voor ze naar de Verenigde Staten vertrok, zochten we de MMA-atlete – én voltijdse lerares én moeder van vijf – op in haar gym in Deurne, waar Battlecat zich met haar oudere broer Ben klaarstoomt voor haar kampen.