Zwaar verwaarloosde kinderen op de rand van de hongerdood ontdekt in weeshuizen

Het is iets wat we al lang niet meer associëren met Europa anno 2017. Maar de beelden die komen uit een weeshuis in Wit-Rusland zijn wel degelijk echt. Ze tonen graatmagere kinderen en tieners, sommige van hen zijn helemaal uitgehongerd.

De kinderen en tieners, in totaal een honderdtal, werden in een aantal weeshuizen in hoofdstad Minsk aangetroffen. Dat gebeurde nadat een kinderarts van een van de weeshuizen een journalist had uitgenodigd voor een benefiet om geld bij elkaar te krijgen voor speciale voeding voor de kinderen. Een Wit-Russisch magazine, Imena, publiceerde de schokkende foto’s van de erbarmelijke omstandigheden in de weeshuizen. De Britse krant The Guardian deed daarna hetzelfde.

De kinderen en tieners bleken zwaar verwaarloosd en ondervoed. Sommige wogen amper nog 15 kilogram. Een 20-jarig weeskind woog zelfs nauwelijks nog 12 kilogram. Op de foto’s zijn weeskinderen te zien die vel over been zijn. Andere kinderen komen hun bed niet meer uit. De beelden doen denken aan de schrijnende video’s en foto’s van verwaarloosde kinderen uit Roemeense weeshuizen in de jaren ‘90.

Concentratiekampen

In Wit-Rusland wordt vol afschuw gereageerd op de beelden van in de weeshuizen. Heel wat mensen vergelijken de toestand in de tehuizen met beelden uit concentratiekampen van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek

Justitie en politie zijn intussen een onderzoek gestart naar de leefomstandigheden in de weeshuizen. Volgens de leiding van de weeshuizen kunnen sommige kinderen geen vaste voeding verdragen, maar is er geen budget om sondevoeding te kunnen geven, en lijden veel kinderen aan psychische stoornissen. De leidinggevenden van de weeshuizen verdedigen zich ook door te zeggen dat sommige kinderen niet kunnen wandelen of rechtopstaan, en dat ze daardoor te weinig beweging hebben, waardoor ze geen of te weinig spieren ontwikkelen en daarom dus zo mager zijn.

Het Openbaar Ministerie van Minsk zegt echter dat er te weinig omgekeken wordt naar de kinderen omdat ze beschouwd worden als kinderen zonder toekomstperspectief, en dat ze zwaar worden verwaarloosd. Twee directeurs van de weeshuizen in kwestie werden intussen ontslagen. Een derde directeur kreeg een waarschuwing.