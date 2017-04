Opnieuw een gelijkspel voor Axel Witsel en Tianjin Quanjian

Axel Witsel begon gewoontegetrouw in de basis bij het Tianjin Quanjian van coach Fabio Cannavaro. De Rode Duivel zag zijn team vlak voor de pauze op voorsprong komen dankzij een doelpunt van flankaanvaller Ke Sun (42.). In een vrij gelijkopgaande wedstrijd wist thuisploeg Beijing Guoan uiteindelijk toch nog de gelijkmaker te scoren via Li Lei in de 82e minuut. Witsel stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen.