De favoriete Antwerpse plekjes van rapper Soufiane Eddyani: “Hier kun je worden wat je wil”

Anderhalf jaar geleden was Soufiane Eddyani nog een onbekende tiener uit de Stuivenbergwijk die op straat rondhing, zijn studies verwaarloosde, met overgewicht kampte en in de knoop lag met zichzelf. Vandaag is deze 18-jarige Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst in recordtempo uitgegroeid tot een van de meest populaire hiphop rappers in België en Nederland. Die ommekeer begon op vijf plekken in onze stad.