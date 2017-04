Terri de kangoeroe vraagt op schattigste manier ooit om knuffel van verzorger

Het schattige kangoeroeweesje genaamd Terri heeft wereldwijd de harten gestolen van vele kijkers op Facebook. Een video van opvangcentrum Alice Springs in Australië laat zien hoe het jonge dier om een knuffel vraagt van zijn verzorger Chris Barns. Met succes, want niet veel later mag hij in een buidel duiken die de man met veel plezier in zijn armen sluit.

Het natuurreservaat deelde de beelden dinsdag op sociale media. Voor de verzorgers is het belangrijk dat de zelfgemaakte buidels zo dicht mogelijk aanleunen bij die van een echte kangoeroe. “Ze springen op dezelfde manier in de buidel van hun moeder als dat ze in onze buidels duiken”, vertelt een verzorger van Alice Springs. “De grootte en vorm van deze buidels zijn bijna exact hetzelfde. En het jong weet zich op een slimme wijze te bewegen eens het erin zit.” Dat het tafereel ook een erg schattig beeld oplevert, is een leuke bijkomstigheid waar intussen ruim een miljoen kijkers van genoten.