Kate Middleton over het moederschap: “het is soms eenzaam”

Kate Middleton praat al eens graag over het moederschap, maar afgelopen donderdag was ze heel open over het onderwerp tijdens een speech op de Global Academy in Londen. Ze was er in naam van Heads Together, een organisatie die focust op het mentale welzijn van jongeren, te gast met haar man prins William en prins Harry.

“Het is soms eenzaam en je voelt je nogal geïsoleerd, maar eigenlijk gaan veel andere moeders door exact dezelfde situatie”, zei ze. “Het moederschap draait rond dapper genoeg zijn en de hand te reiken naar vrouwen in je omgeving”, voegde de 35-jarige mama van prins George en prinses Charlotte eraan toe.

Nieuw campagnefilmpje

Als ambassadeurs van Heads Together is het koninklijke trio ook te zien in een nieuw campagnefilmpje van de organisatie. Daarin komt ook het thema moederschap aan bod, waarover prins Harry en William openhartig zijn met de hele wereld. “We zijn altijd open geweest tegen elkaar, maar we hebben nooit gepraat over het feit dat we onze moeder op jonge leeftijd zijn verloren. Ik wil niet dat andere kinderen door hetzelfde moeten en probeer hen aan te moedigen om erover te praten”, aldus Harry. Kate Middleton zit er ook bij en zegt aan haar man en schoonbroer dat ze heel sterk zijn geweest.





Totale chaos

Prins Harry gaf vorige week nog een bijzonder interview waarin hij toespitste op zijn mentale gezondheid. Hij vertelde toen al dat hij zijn verdrietige gevoelens twintig jaar opkropte, met als resultaat ‘totale chaos’ en het gevoel dat hij op punt stond om iemand in het gezicht te slaan.