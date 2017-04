Onderzoek naar invloed van internet op hotelsector: “Antwerpen in gevarenzone”

Antwerpen - De Brugse hotels krijgen de beste reviews in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de AP Hogeschool Antwerpen naar de invloed van het internet op de hotelsector. Antwerpen en Gent scoren lager. Omdat de Antwerpse hotels ook een relatief lage omzet per kamer halen, zitten zij in de gevarenzone, waarschuwen de onderzoekers. Daarbij dient wel de kanttekening geplaatst dat er in alle steden gemiddeld genomen meer positieve dan negatieve reviews worden geplaatst.

De AP Hogeschool maakte gebruik van software die hotelreviews en scores van meer dan honderd websites analyseert. De recentste scores wegen daarbij zwaarder door dan de oudere en niet alle websites hebben een even groot effect. Zo weegt een review van TripAdvisor minder zwaar door dan een van Booking, omdat bij die laatste enkel een score kan worden toegekend door een klant die effectief in het hotel heeft gelogeerd.

De onderzoekers legden zich toe op de vijf zogenaamde kunststeden in Vlaanderen en stelden vast dat de hotels in Brugge veruit de beste score krijgen van hun gasten. Daarna volgen Leuven en Mechelen. Antwerpen en Gent zitten in een problematischer zone, met meer negatieve reviews dan hun collega’s in de andere steden.

Lage omzet

“Omdat de Antwerpse hotels bovendien een relatief lage omzet per kamer halen, zitten zij in de gevarenzone”, zegt onderzoeker Christian Holthof. “Ze moeten zorgen dat de gastentevredenheid omhoog gaat.”

De onderzoekers kwamen nog tot andere interessante vaststellingen. Zo halen kleine hotels meer reviews per bezette kamer dan grote, maar blijft de kans relatief klein dat een gast zijn mening geeft op het internet. In Brugge is die kans 7 procent, in Leuven maar 3 procent.

Over het algemeen zijn er veel meer positieve besprekingen dan negatieve, maar in het hoofd van de lezer verdrijft het slechte nieuws vaak het goede, stellen de onderzoekers.