GvA stunt met De Race: doe mee en win een elektrische fiets en meer!

Tien journalisten, tien vervoersmiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Dat is het opzet van De Race, de reportagereeks die zaterdag van start gaat en een hele week loopt in Gazet van Antwerpen. Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen: wie geraakt er het snelst? Wie verbrandt het meeste calorieën? En wie laat de kleinste ecologische voetafdruk na? Lees de reeks en win zelf ook!

Wie is sneller: de elektrische fiets of de ‘gewone’ koersfiets? Ben je met de trein eerder ter plaatse dan met een elektrische scooter die 45 per uur haalt? Kan je überhaupt met de boot van Lier naar Antwerpen, of doe je het dan nog beter te voet? Hoe doet Koning Auto het tegenover bus en tram? En hoe snel leg je de afstand tussen de twee steden af in vogelvlucht, per helikopter? Sneller dan de motor? De Race is begonnen.

Ook jij kan deelnemen. Raad wie het als eerste over de meet komt en win een elektrische of een van de honderd activity trackers! Deelnemen doe je HIER.