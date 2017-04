Makelaar verduistert 1 miljoen euro: politie zoekt naar slachtoffers

Hombeek / Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft een gerechtelijk onderzoek gestart naar een verzekerings- en hypotheekmakelaar uit Hombeek (Mechelen). De man zou diverse bedragen verduisterd hebben voor een totale waarde van 1 miljoen euro en werd aangehouden.

De politie ontving in maart diverse klachten van fraude en oplichting binnen over een verzekerings- en hypotheekmakelaar uit Hombeek. Op vraag van het parket afdeling Mechelen werd een gerechtelijk onderzoek gestart.

De verdachte zou bij het afsluiten van verzekeringen of ontvangen van fondsen voor beleggingen diverse bedragen verduisterd hebben en valse documenten hebben opgesteld. In het kader van het onderzoek voerde de financiële afdeling van de lokale recherche Mechelen reeds huiszoekingen uit waarbij diverse klantendossiers in beslag werden genomen. Ook werd op vraag van de onderzoeksrechter een doorgedreven financieel onderzoek opgestart.

De makelaar werd na verhoor aangehouden op basis van valsheid in geschriften, oplichting en misbruik van vertrouwen. De man zou ongeveer 1 miljoen euro van zijn slachtoffers hebben ontvreemd.

Er wordt vermoed dat er nog meerdere slachtoffers werden gemaakt. Wie denkt slachtoffer te zijn van de makelaar, mag zich melden bij de politie Mechelen-Willebroek op het telefoonnummer 015/46.46.64 of in de Frederik de Merodestraat 88 in Mechelen.