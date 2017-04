Laatste kampioenenmaker van Antwerp overleden

Voormalig Antwerp-coach Harry Game is vorige maand in het Britse graafschap Norfolk op 93-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte, zo maakte Antwerp vrijdag bekend.

Harry Game was de laatste coach die de Great Old de Belgische landstitel kon bezorgen en dat gebeurde exact zestig jaar geleden, in 1957. Twee jaar eerder had hij de oudste club van het land al de eerste Beker in de clubgeschiedenis bezorgd. “Zo is Harry Game nog altijd de jongste trainer ooit die in België een beker én een titel pakte”, klinkt het in de mededeling van Antwerp.

Game was toen aan zijn eerste ambtstermijn bezig op de Bosuil (1953-1960). Nadien keerde hij voor drie jaar terug naar het Griekse Panathinaikos, om vervolgens van 1965 tot 1968 Antwerp voor de tweede keer onder zijn hoede te nemen. “In het derde seizoen van zijn tweede ambtstermijn ging het van kwaad naar erger en Game kon de eerste degradatie in de geschiedenis van de club niet meer vermijden. Hij nam op 3 mei 1968 gedesillusioneerd ontslag en dat was meteen het einde van zijn trainersloopbaan, hoewel hij toen pas vijfenveertig was. De club en al haar sympathisanten wensen de drie kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen van Harry Game veel sterkte toe.”