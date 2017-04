Twee derde studenten heeft onveilige seks

Twee derde van de studenten had ooit onveilige seks. Het studentenblad dwars van de UA vroeg 1876 hen naar hun gewoontes in de slaapkamer. Niet de helft laat zich testen op soa’s. Dat zouden ze beter doen, want “een op de twaalf heeft chlamydia”.

“We zijn zelf studenten en we zagen in onze omgeving dat een onderzoek naar onveilige seks niet zou misstaan”, vertelt Anouk Buelens-Terryn, auteur en onderzoekster voor het studentenblad dwars. 1876 studenten van Antwerpen, Leuven en Gent namen deel aan een enquête.

In het vuur van het moment

Twee derde van de deelnemende studenten gaf al eens toe aan onveilige seks. In de enquête gaven ze aan dat “de condoom vergeten in het vuur van het moment” de meest voorkomende reden is. 58% van de vrouwen, ruim de meerderheid, gaf dat aan. Van mannen 26,6% en over de twee geslachten 45%. Daarop volgden respectievelijk “beiden geen condoom mee” (33%), “ik gebruik zelf niet graag een condoom” (14,6%) en “we waren dronken” (6,2%).

Chlamydia en kinderen

“Een dokter die we spraken verzekerde ons dat een op de twaalf studenten chlamydia heeft”, vertelt Anouk Buelens-Terryn. Een onderzoek op soa’s zou een automatische reflex kunnen zijn. Niet voor iedereen, van de onveilige studenten liet 47,5% zich testen. Onvoorzichtige homoseksuelen en biseksuelen scoren opvallend beter op dat vlak met 73,6% en 59%.

77,9 % van alle ondervraagden vindt dat zowel de man als de vrouw een condoom op zak moet hebben, blijkt uit het onderzoek. Het ingrijpendste gevolg kan natuurlijk negen maanden op het toneel komen. 40 % van de mannen verwacht dat vrouwen de pil of een spiraaltje gebruiken, tegenover 32% van de dames. Nog een opvallend cijfer is dat 34,5 % vrouwen niets doet op de ochtend na onveilige seks.