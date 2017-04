Koken in je wasmachine, dat kan op een vreemde manier

Dit lijkt een oplossing voor iedereen met te weinig tijd: Iftach Gazit, een student industrieel ontwerp uit Israël bedacht een manier om je eten vacuüm te garen in je wasmachine. Van multitasken gesproken!

Het project van de Israëlische student heet Sous La Vie en is gebaseerd op de kookmethode 'sous vide' of vacuümgaren. Bij deze techniek worden gerechten of groenten vacuüm verpakt en voor langere tijd tussen de 50 en 85 graden gegaard. Iets wat je dus eigenlijk perfect ook in een draaiende wasmachine kan doen.

Iftach Gazit dacht al langer na over eten en dan vooral hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen een warme maaltijd kan bereiden, ook mensen zonder tijd, toegang tot een keuken of daklozen. Hij dacht aan een dakloze die warmte zoekt in een wasserette en ondertussen een maaltijd kan bereiden, of een oplossing voor mensen die het zo druk hebben dat wassen en koken een uitkomst is. Wassen en koken tegelijk is ook een mooie besparing.

De student industrieel ontwerp ontwikkelde vacuümzakken die helemaal waterproof zijn. Wil je groenten garen, zet je machine op 'katoen' of een kort programma. Wil je iets koken dat een langere gaartijd nodig heeft, zet dan je machine op 'synthetisch'. De gebruiksaanwijzing integreerde hij in het design van Sous La Vie.

De student beschouwt het zelf meer een concept dan een echt haalbaar product om op de markt te brengen, maar het ontwerp doet in elk geval wel nadenken over consumeren, timemanagement, slow food of zelfs armoede.