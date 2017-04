Op Linkeroever is de drukte begonnen voor het afhalen van de borstnummers van de verschillende loopnummers, zondag. Op de Antwerp Marathon zal ook Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel aan de start staan. Als bij toeval liepen we haar tegen het lijf, zodat we meteen konden vragen hoe ze de dagen en nachten voor haar prestatie zal doorbrengen. “Veel drinken. En rusten!”