Beerschot Wilrijk is al een tijdje zeker van de promotie, maar de Mannekens willen hun seizoen helemaal in schoonheid beëindigen door ook voor de vierde keer op rij kampioen te spelen. Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de eerste amateurreeks gaat de ploeg van ’t Kiel op bezoek bij Coxyde. Of ze aan de kust opnieuw de drie punten gaan rapen kan u hier volgen vanaf 20.00 uur.