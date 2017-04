Nieuwe roman Toni Coppers valt in de smaak bij Gazet van Antwerpen-lezers

Nog maar pas ligt de nieuwe roman van Toni Coppers in de winkel, maar trouwe abonnees van Gazet van Antwerpen hebben hem al kunnen lezen en met de auteur van gedachten kunnen wisselen op de eerste avond van de Boekenclub van de krant. De nieuwe Coppers kreeg van onze lezers overwegend lof.

De auteur zelf stond te blozen van plezier. “Ik ben echt onder de indruk van de kennis en het inzicht van deze lezers”, zei hij na afloop. “Deze avond heeft me enorm veel plezier gedaan.”

Onze redacteur en thriller-specialist Geert D’Hulster interviewde Toni Coppers. Daarna was er gelegenheid tot vragen. En die waren er in overvloed. Er zat duidelijk een publiek van experts in onze zaal. Iedereen had het boek gelezen en iedereen had er een mening over. Na een uur of twee gingen alle aanwezigen tevreden naar huis met een gesigneerd boek onder de arm.

Foto: Joris Herregods

