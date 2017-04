Parket eist 6 jaar cel tegen ‘soigneur van Bart Wellens’ wegens grootschalige sigarettensmokkel

Herentals - Het openbaar ministerie in Antwerpen heeft zes jaar cel geëist tegen Luc Van den Broeck, de voormalige ‘soigneur van Bart Wellens’.

Luc Van den Broeck moet zich samen met zijn broers Ronny en Paul verantwoorden in een dossier van grootschalige sigarettensmokkel via de haven van Antwerpen. In het dossier staat ook een commissaris terecht, die als informantenrunner actief was bij de FGP Mechelen. De commissaris zou de gebroeders Van den Broeck hebben geholpen bij het organiseren van hun criminele organisatie. Tegen de commissaris heeft het parket 2 jaar cel gevorderd.

Namaaksigaretten op grote schaal

De feiten waarvoor de gebroeders Van den Broeck terechtstaan, dateren van meer dan 12 jaar geleden. Volgens het Openbaar Ministerie vormden de gebroeders Van den Broeck een goed georganiseerde criminele organisatie die op grote schaal namaaksigaretten smokkelden. De gebroeders konden niet alleen rekenen op de hulp van de commissaris van de FGP Mechelen, in het dossier staat ook een douanebeambte terecht. Ook hij zou de broers hebben geholpen bij het organiseren van de smokkel.

Dat het dossier zo lang aansleepte, mag volgens Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen geen reden zijn om de betrokkenen te vervolgen. “Als medeverdachte Hans A. niet was overgegaan tot het afleggen van verklaringen over de rol van de broers en de commissaris, zouden ze wellicht nooit geïdentificeerd zijn geweest. En het is niet omdat ze hun criminele handel ondertussen achter zich hebben gelaten, dat de rechtbank geen gepaste straf zou kunnen opleggen. Dat een commissaris van de federale politie de organisatie bijstond en adviseerde, maakte het des te pijnlijker omdat hij geacht werd om dit soort criminaliteit te bestrijden.”

Tegen vermeend kopstuk Ronny Van den Broeck vorderde het parket 7 jaar cel en een boete van 1.000 euro. Tegen Paul en Luc Van den Broeck vorderde het OM 6 jaar cel en 500 euro boete. Spijtoptant Hans A. riskeert een straf van 5 jaar en tegen commissaris Roger J. vorderde het parket een 2 jaar celstraf.