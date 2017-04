Wat weten we al over de dader van de aanslag in Parijs? Vrijgelaten om opnieuw toe te slaan

Karim C. zou in 2001 al eens veroordeeld geweest zijn voor gelijkaardige feiten. Foto: *

“De identiteit van de dader is bekend.” Dat verklaarde procureur François Molins donderdagavond na de dodelijke schietpartij in Parijs. Volgens Franse media gaat het om Karim C., een 39-jarige Fransman die al in de gevangenis had gezeten voor gelijkaardige feiten maar vorig jaar vervroegd werd vrijgelaten. Er zouden vrijdagochtend al drie lieden uit de omgeving van de dader opgepakt zijn.

Donderdagavond iets voor 21 uur opende een schutter het vuur op een politiewagen op de beroemde Champs Elysées in Parijs. Daarbij kwam één agent om het leven, twee andere agenten en één toerist raakten gewond. Even later eiste Islamitische Staat (IS) de aanslag al op. “Uitgevoerd door onze strijder Abu Yusuf al-Belgiki”, zo stond in de mededeling van de terreurorganisatie te lezen.

Omdat de naam doet vermoeden dat het om een Belgische terrorist gaat, was er even verwarring over de mogelijke verdachte. Zo circuleerde even de naam van Youssef E.O., een Antwerpenaar die gezocht wordt in een drugsdossier. Hij schreeuwt echter zijn onschuld uit. “Ik heb hier niets mee te maken, ik was op het moment van de feiten gewoon op mijn werk.”

“Op dit moment geen link met België”

Er is op dit moment geen link tussen de schietpartij en ons land, zo meldt het Belgisch federaal parket vrijdagvoormiddag. Het onderzoek gaat wel voort, in nauwe samenwerking met de Franse speurders. “De vermoedelijke dader is een Fransman”, zo klinkt het ook bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) . Ook volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) is er geen informatie die een link met België bevestigt.

Foto: Photo News

Vervroegd vrijgelaten

Hoewel de procureur van Parijs “in het belang van het onderzoek” de identiteit nog niet wil bevestigen, melden Le Monde en Le Parisien dat het om Karim C., een 39-jarige man uit het Franse Chelles (een gemeente ongeveer 30 kilometer van Parijs), gaat.

De man zou niet alleen via de geheime berichtenapp Telegram gedreigd hebben om agenten te doden, maar werd in 2001 ook al eens veroordeeld voor een drievoudige poging tot doodslag. Tijdens een achtervolging in Seine-et-Marne, toen hij met een gestolen wagen reed, schoot hij op politieagenten. Twee van de agenten raakten daarbij zwaargewond. Op het politiecommissariaat slaagde hij erin om een bewaker te ontwapenen waarna C. vijf schoten op de man loste. Toch kon de bewaker zijn aanvaller overmeesteren.

In eerste aanleg kreeg de verdachte van de aanslag twintig jaar cel. Na beroep werd dit in 2005 tot vijftien jaar teruggebracht. Eind 2016 werd hij vervroegd vrijgelaten. In de gevangenis is hij niet opgevallen door radicalisering, aldus de Franse media. Maar de laatste maanden dook zijn profiel weer op de politieradar op.

In februari is een onderzoek door de terreurbestrijdingsdiensten naar hem gestart na doodsbedreigingen aan het adres van de ordediensten, aldus de Le Monde. De krant Le Parisen preciseert dat C. op 23 februari is opgepakt, in Meaux vastgezeten langdurig ondervraagd, maar een dag later weer is vrijgelaten. Le Monde voegde daaraan toe dat dat omwille van onvoldoende bewijzen was.

Drie verdachten opgepakt

De speurders hielden vrijdagochtend al een huiszoeking in de woning van de verdachte. Voorlopig is niet bekend wat daar gevonden werd. In de auto van de schutter werden wel meerdere wapens gevonden. Naast de gebruikte kalasjnikov gaat het om een pompgeweer en ‘blanke wapens’ zoals onder meer een keukenmes.

De schutter werd donderdagavond doodgeschoten door de politie. Vrijdagochtend werden drie lieden uit de omgeving van de vermoedelijke dader opgepakt en ondervraagd, zo hebben bronnen bij het onderzoek aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

Het gaat om mensen uit de familiale omgeving van de man, wat bij dergelijke gevallen een normale gang van zaken is, zo verluidde. Volgens nieuwszender BFMTV vertoefden de drie in de woningen die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn doorzocht. Volgens de krant Le Parisien zouden bij de moeder van verdachte Karim C. “elementen van radicalisering” zijn gevonden.