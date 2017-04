De waterbuffer in Kontich Gardens stinkt

Kontich - De bewoners van Kontich Gardens voelen zich in de steek gelaten door de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur. Wat een prachtig vijver moest worden, werd een stinkende put met nauwelijks water.

Vorig jaar trok François Eembeeck voor de eerste keer naar de gemeenteraad om namens de buurtbewoners van de ‘s Herenlei en Volderij het probleem van de stinkende waterpoel voor hun deur aan te kaarten. “Aan de hand van sfeerbeelden beloofde de makelaar dat dit een prachtige vijver in een groene oase zou worden. Het werd een stinkende put met weinig water, veel insecten en onaangepaste beplanting.” Een jaar later is er volgens de buurtbewoners niets veranderd aan de situatie.

Schepen van Milieu Wim Annaert (Sander) vreest dat het heel moeilijk wordt om de poel kwalitatief en esthetisch te verbeteren. “Ik zal dit samen met de medewerkers van onze groendienst en RioLink bekijken.”