Minderhoutsestraat krijgt toplaag

Hoogstraten - De heraanleg van de Minderhoutsestraat is nog steeds niet afgerond. De toplaag van het asfalt wordt normaal gezien vanaf 24 april gelegd.

De vernieuwing van het wegdek en het aanleggen van een gescheiden riolering startte bijna een jaar geleden. Toen werd verwacht dat de werken in december 2016 klaar zouden zijn, maar om uiteenlopende redenen is dat niet gelukt. “Het aanbrengen van de toplaag in asfalt en de fietssuggestiestroken gebeurt in één keer”, zegt schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA).

“De aannemer heeft daar drie machines tegelijkertijd voor nodig. Het asfalt wordt geproduceerd in Lummen en moet op temperatuur naar de Minderhoutsestraat komen. Volgens de huidige plannen gaan de arbeiders de toplaag leggen in de week van 24 april als de weersomstandigheden het toelaten."