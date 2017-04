Raph Huet stelt glasramen tentoon

Hoogstraten / Merksplas - In de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten is een tentoonstelling ingericht met de glas-in-loodramen die Kempenaar Raph Huet maakte. De 75-jarige kunstenaar uit Merksplas is een neef van Jan Huet, die bekend werd door zijn glasramen.

Na zijn opleiding is Raph Huet eerst begonnen met schilderen. “In 1985 kreeg ik een opdracht om enkele glasramen te maken voor de kerk in het Italiaanse Feltre. Daarna heb ik me volledig op de glas-in-loodramen toegelegd. Je vindt mijn werken ook in Frankrijk. Dichter bij huis heeft de kerk in Vorselaar acht ramen van mij. In de kerk van Hoogstraten hangt een glasraam dat ik in 2004 heb gemaakt."

Het maken van een glas-in-loodraam is een geduldig werk. "Met die kunstwerken in Hoogstraten en Vorselaar ben ik tien jaar bezig geweest. Mijn laatste overzichtstentoonstelling dateert van 25 jaar geleden. Het werd dus tijd om nog eens alles naast elkaar te zetten.”

De tentoonstelling Van Wortel tot Feltre en terug maakt deel uit van het themajaar Grenzeloos en is tot 14 mei te bezichtigen in de Sint-Katharinakerk.