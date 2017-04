Vernieuwd Kaarsenmuseum opent de deuren

Baarle-Hertog - Het Kaarsenmuseum naast de Sint-Remigiuskerk heeft de voorbije maanden een grondige opknapbeurt gekregen. Nu het opnieuw open is, is er voor de bezoekers meer beleving en interactie.

De collectie bestaat uit een tachtigtal gebeeldhouwde kaarsen die de Nederlandse kunstenaar Frits Spies maakte uit bijenwas. Na twintig jaar vond het bestuur dat het tijd was voor vernieuwing. “De kunstwerken zijn uit de vitrines gehaald door een bedrijf dat is gespecialiseerd in kunstverhuizing”, zegt voorzitter Jan van Strijp.

“Er is geschilderd met speciale verf die de bijenwas niet aantast. Alle objecten werden afgedekt en vervolgens teruggezet met speciaal daarvoor gemaakte ondersteuning. Bij de vernieuwing zijn de kleuren wit en zwart gebruikt. Dat zorgt voor een optimale belichting en laat de grootste kaarsen in de vitrines nog veel beter tot hun recht komen.”

“De kunstobjecten zijn gescand door een gespecialiseerd bedrijf en zijn op zes tablets van dichtbij te bekijken. Daarnaast worden deze scans met touchscreen geprojecteerd op de nu vrijgekomen achterwand. De videopresentatie met filmmateriaal uit de jaren zeventig over Frits Spies is gebleven. Zijn kunstenaarschap en bevlogenheid voor zijn werk krijgen hierin gestalte”, zegt Jan van Strijp.

Tijdens de Erfgoeddag op zondag 23 april is het Kaarsenmuseum gratis te bezoeken tussen 12 en 16u. Daarna is het elke dag, behalve maandag, geopend tot 30 september.

Meer informatie staat op de website www.kaarsenmuseum.nl