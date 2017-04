“We hebben DNA van de moordenaar van Sofie: de man met de blauwe jas”

Het gerecht zit de moordenaar van Sofie Muylle (27), die op het strand van Knokke gedood werd, op de hielen. Speurders hebben een DNA-profiel geïdentificeerd dat ze aan de dader toeschrijven. Al vijftien verdachten zijn inmiddels bij de politie uitgenodigd om hun DNA te laten vergelijken. Maar dat leverde nog geen match op.

Het lichaam van de Roeselaarse Sofie Muylle (27) werd op 22 januari teruggevonden op het strand van Knokke, verstopt onder het staketsel van een brasserie-terras. Ze was verstikt maar niet verkracht.

Net drie maanden na de moord zijn speurders erin geslaagd om een DNA-spoor te ontleden dat zich op de arm van het vermoorde meisje bevond. De speurders zijn ervan overtuigd dat het van de dader afkomstig is en ze zijn overtuigd dat dat de kerel met de blauwe jas is, omdat die nog urenlang rondhing op de moordplek, blijkt uit beelden van beveiligingscamera’s uit de omgeving.

Van vijftien verdachten is een speekselstaal vergeleken, zonder resultaat. Speurders willen van nog meer mensen uit de omgeving van Sofie het DNA checken. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Het meisje had maar liefst vier gsm-toestellen en in totaal vierduizend contacten, onder meer mensen uit Italië, Albanië en Rusland. Het doet vermoeden dat ze er mogelijk een dubbelleven op nahield.

Hoewel het onderzoek nu weer vaart krijgt hopen speurders straks toch vooral op de Europese DNA-databank om de zaak helemaal op te lossen. Die databank met honderdduizenden profielen van misdadigers wordt binnenkort in gebruik genomen en de zaak van Sofie zou een van de eerste zijn die gebruikmaakt van de lijst.