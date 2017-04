Antwerpenaar schreeuwt onschuld uit: “Niets met Parijs te maken, ben gewoon op mijn werk”

Antwerpen - Het persbureau Reuters meldde donderdagavond dat de Franse politie op zoek is naar een tweede dader van de schietpartij op de Champs-Élysées. Hij zou via de Thalys vanuit België naar de Franse hoofdstad hebben gereisd. Op sociale media ging de foto van Antwerpenaar Youssouf El Osri de wereld rond als verdachte, maar hij was gewoon aan het werk in een tankstation in Antwerpen.

Op de Champs-Élysées in Parijs werd donderdagavond een politieagent doelbewust doodgeschoten door een schutter met een automatisch oorlogsgeweer. Twee andere agenten raakten zwaargewond bij de schietpartij, de dader werd geneutraliseerd. Reuters meldde later op de avond dat een tweede voortvluchtige verdachte via België met de Thalys naar Parijs was gereisd. Er werd op sociale media een afbeelding van de man verspreid.

?? Il killer di Parigi sarebbe Youssef El Osri, individuo radicalizzato già ben conosciuto dalla poliziahttps://t.co/zoTAAOtnYU pic.twitter.com/MVbWJAiHE2 — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 20 april 2017

In werkelijkheid gaat het om Antwerpenaar Youssouf El Osri. De federale politie van Antwerpen deed donderdagmorgen in het kader van een drugsonderzoek een huiszoeking bij El Osri, die op dat moment nog aan het werk was. Omdat de speurders bij de huiszoeking een Thalysticket naar Parijs aantroffen, dachten ze dat El Osri naar de Franse hoofdstad was gevlucht. De Belgische politie vroeg daarom aan de Franse collega's om naar El Osri uit te kijken en bezorgde de Franse diensten ook een signalement.

Om een of andere reden werd dit verzoek donderdagavond gekoppeld aan de feiten in Parijs. Terwijl Youssef El Osri opnieuw aan zijn nachtshift was begonnen, kreeg hij te horen dat zijn foto op alle internationale media stond als dader van de terroristische moord in Parijs. "Mijn cliënt heeft niks met de feiten in Parijs te maken", benadrukt advocaat Nabil Riffi. "De politie was gewoon op zoek naar hem in het kader van een ander onderzoek."