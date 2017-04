EuroMillions Volley League. Antwerpen houdt vierde plaats in vizier

In de laatste wedstrijd van de achtste speeldag van de EuroMillions Volley League heeft Antwerpen donderdag bij Haasrode Leuven gewonnen. Het blijft zo in het zog van Menen in de strijd om de vierde plaats.

Antwerpen - zonder Cox en Toobal in de basis - startte het best in de eerste twee sets en zette de thuisploeg zo al snel op een 0-2 achterstand. In set drie boden de Leuvenaren weerwerk: 16-25, 21-25, 25-18, 20-25.

Haasrode Leuven blijft zo zonder punten op de laatste plaats en kan ook niet meer opklimmen in de laatste wedstrijden. Antwerpen (11 punten) houdt door de zege Menen (12) in het vizier en kan de vierde plaats nog pakken. Veel tijd voor recuperatie is er niet voor beide ploegen, want zaterdagavond staat een volledige negende speeldag op het programma.