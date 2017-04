Vierde rugoperatie bij Tiger Woods “is goed verlopen”

Tiger Woods is in een gespecialiseerd centrum in Texas opnieuw onder het mes gegaan “om de pijn aan de rug en de benen te verzachten”. Dat heeft de Amerikaanse golflegende donderdag zelf bekendgemaakt. De veertienvoudige Major-winnaar, die al lang wordt geplaagd door rugproblemen, speelde geen wedstrijd meer sinds begin februari.

De rugoperatie is goed verlopen. Ik ben hoopvol dat de ingreep de pijn in mijn rug kan verzachten”, schrijft de 41-jarige Woods. “Als ik hersteld ben, kijk ik ernaar uit mijn normale leven weer op te pakken. Dan kan ik weer spelen met mijn kinderen, deelnemen aan golfwedstrijden en leven zonder de pijn waartegen ik al zo lang vecht.”

Omdat eerdere behandelingen geen soelaas brachten, koos Woods voor een vierde rugoperatie. Tijdens de ingreep werd een beschadigde ruggenwervel verwijderd. Daardoor zouden de andere wervels opnieuw meer ruimte moeten krijgen. Woods onderging in 2014 en 2015 al vergelijkbare operaties, waarbij stukjes bot werden verwijderd.

De 41-jarige Amerikaan trad niet meer aan in competitie sinds zijn opgave in het Open van Dubai begin februari. Kort daarvoor had hij na zeventien maanden blessureleed zijn comeback gevierd op het PGA-toernooi in Torrey Pines, waar hij naast de cut greep. Ook in Dubai, waar een toernooi voor de European Tour werd afgewerkt, begon Woods weinig overtuigend en moest hij uiteindelijk de handdoek gooien. Voor de Masters in Augusta begin april zegde Woods af.