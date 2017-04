De klank van de stad is al vaak bezongen, maar nu kan je hem ook echt gaan beluisteren. 'Stadsklank' is een installatie van twee geluidskunstenaars in de Singel en neemt je mee op een tocht door de klanken van onze stad. Daarvoor namen de twee artiesten niet enkel 24 uur het geluid op van het De Coninckplein, maar leefden tientallen Antwerpenaren zich ook muzikaal uit voor de microfoon.