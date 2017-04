Werkstraf van 200 uur voor messteken in aangezicht en oksel

Beerse / Arendonk - Het hof van beroep heeft Chesley H. (23) uit Beerse veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren voor het toebrengen van drie messteken aan een man uit Arendonk.

Patrick W. (37) uit Arendonk was op 9 mei 2014 met kameraden de geboorte van een kind aan het vieren in Turnhout. Ze vielen daarbij een jong koppeltje lastig.

De jongen uit Turnhout verwittigde daarop zijn kameraad Chesley H. uit Beerse. Het kwam tot een schermutseling tussen H. en Patrick W.

Plots haalde de jongeman een mes tevoorschijn en stak zijn opponent in het aangezicht, de lende en de oksel. De rechter in Turnhout meende in mei 2016 dat er sprake was van uitlokking en stelde het slachtoffer voor de helft verantwoordelijk voor het incident.

Zo ver gingen de raadsheren van het hof van beroep niet. “Hadden de dronken lui het koppeltje niet lastig gevallen, dan was Chesley H. niet opgetrommeld geweest. Maar dat het verschoonbaar was een mes te gebruiken, klopt niet. De beklaagde was onder invloed van drank en drugs en was zo dom een mes te gebruiken”, sprak de voorzitter. “De beklaagde had zelf verklaard dat hij een fles kiwi-appeljenever en een paar pinten had gedronken. Bovendien had hij een stuk of vier jointjes gerookt.”

Het hof stelde Patrick D.W. voor een derde verantwoordelijk. Zijn totale schade werd begroot op 11.893 euro. Daarvan moet Chesley H. 7.928 euro betalen, evenals een rechtsplegingvergoeding van 2.070 euro.