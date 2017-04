Leerkracht riskeert celstraf voor relatie met 15-jarige leerlinge: zaak komt 16 jaar later voor rechtbank

Turnhout - Een 58-jarige leerkracht van het Heilig Graf in Turnhout is donderdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen, omdat hij in 2001 een relatie zou begonnen zijn met een 15-jarige leerlinge. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel. De leerkracht, die geschorst werd, zegt dat de relatie pas drie jaar later begon, toen ze 18 was.

Op 25 november 2014 diende het toen 29-jarige slachtoffer klacht in. Ze vertelde dat ze als 15-jarig meisje een relatie was begonnen met haar getrouwde technologieleraar, die toen 42 was. Ze kwam uit een ontwricht gezin en hij gaf haar de aandacht die ze thuis niet kreeg.

Hun relatie was volgens haar in juni 2001 begonnen. Hij had haar toen mee uit eten genomen en haar in de auto gekust. Er volgden daarna nog meer afspraakjes, waarbij ze ook seks hadden. De beklaagde zou haar daarvoor geregeld uit het internaat hebben gesmokkeld.

“De feiten zijn bewezen gelet op de verklaringen van het slachtoffer en de inhoud van haar brieven en de dagboeken van haar beste vriendin. We kunnen in onze maatschappij niet tolereren dat een 42-jarige man een relatie begint met een meisje van 15”, zei de procureur.

De leraar erkent dat hij tot in 2009 een affaire met de vrouw had, maar die was volgens hem pas begonnen toen ze meerderjarig was en niet meer bij hem op school zat. “Die brieven en die dagboeken bewijzen enkel dat ze elkaar zagen, niet dat ze een relatie hadden. De directie van de school heeft nooit grensoverschrijdend seksueel gedrag opgemerkt. Er zijn ook nooit andere klachten van leerlingen geweest, ondanks haar oproep via YouTube om zich alsnog te melden”, pleitte de verdediging. Naast het slachtoffer stelde ook het Heilig Graf zich burgerlijke partij. De school vraagt een symbolische euro schadevergoeding.

Vonnis op 18 mei.