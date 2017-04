Fileleed in en rond Antwerpen na twee ongevallen

Op het knooppunt van de E313 met de Antwerpse Ring kwam het donderdag rond 17 uur tot een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenwagen. Het ongeval was snel afgehandeld, maar het Antwerpse fileleed bleef lang aanhouden.

Het ongeval gebeurde in de richting van Hasselt ter hoogte van Antwerpen-Oost. De personenwagen kwam na de aanrijding dwars op de rijbaan te staan waardoor er twee rijstroken versperd zijn. De takeldiensten zijn ter plaatse en de vrachtwagen moet niet getakeld worden. Rond 17.50 uur werd de baan weer vrijgegeven. Niet veel later was er een ongeval op de Ring richting Nederland ter hoogte van - opnieuw - Antwerpen-Oost.

Het was al een drukke avondspits en met de twee ongevallen bleef het lang erg druk op de Antwerpse snelwegen. Pas rond uur begon het fileleed gevoelig afnemen, behalve op de E17 en E19 richting Antwerpen.