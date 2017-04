Ook Antwerps Hof van Beroep geeft pizzabakker 12 jaar cel voor drugssmokkel

Antwerpen - Het Antwerpse hof van beroep heeft de 45-jarige pizzabakker Gennaro Bartolomeo uit Heusden-Zolder veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete voor de invoer van minstens 242 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika. Het hof bevestigde daarmee de straf die hij in eerste aanleg had gekregen.

De straffen van de dertien andere beklaagden, onder wie de 57-jarige Colombiaanse Marlene “La Tia” A.G. die eveneens tot twaalf jaar cel was veroordeeld, werden bevestigd. Vier van hen kregen wel de helft met uitstel opgelegd.

Net zoals de rechtbank in eerste aanleg vond ook het hof het bewezen dat de beklaagden betrokken waren bij een professionele en grootschalige handel in cocaïne. De drugs werden via verschillende Europese havens ingevoerd vanuit Zuid-Amerika.

In het strafdossier werd naar een zestigtal trafieken verwezen, maar er werden slechts voor vier daarvan harde bewijzen gevonden. De opbrengsten van de drugstransporten werden witgewassen. Ruim 6 miljoen euro werd verbeurd verklaard.