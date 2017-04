Fietsers moeten zich uit fietsenstalling aan Groenplaats worstelen

Antwerpen - Met de Beiaardcantus op de Groenplaats plaatsten de organisatoren hun hekken tot tegen het achterwiel van de gestalde fietsen. Het gevolg was dat heel wat fietsers met het nodige gevloek hun tweewieler moesten bevrijden uit de fietsenstalling.

Ze hadden ’s morgens nietsvermoedend hun fiets daar achtergelaten om later vast te stellen dat er direct tegen hun achterwiel een hek was geplaatst. Bovendien gaat zo bijna de helft van capaciteit van deze fietsenstalling verloren. Het gevolg is dat de studenten en de bezoekers hun fiets wildparkeren en nergens aan kunnen vastleggen. Het is niet de eerste maal dat organisatoren van evenementen geen rekening houden met de gestalde fietsen.