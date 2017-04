Montaguti sprint naar zege in vierde etappe Tour of the Alps, Thomas blijft leider

Geraint Thomas is ook na de vierde etappe leider in de Tour of the Alps. Foto: Photo News

Matteo Montaguti (AG2R) heeft donderdag de vierde rit in de Tour of the Alps (Ita/2.BC) gewonnen. De Italiaan toonde zich na 165,3 kilometer de snelste in Cles in een sprint met een grote groep. Hij haalde het voor de Fransman Thibaut Pinot (FDJ), Rohan Dennis (BMC) vervolledigde het podium. De leiderstrui blijft om de schouders van Geraint Thomas (Sky).

De vroege vlucht kwam op naam van vijf renners: Stefano Pirazzi, Davide Villella, Simone Andreetta, Jérémy Roy en Kilian Frankiny. Het peloton liet begaan, de voorsprong kwam nooit boven de vier minuten. Op de beklimming van de Forcella di Brez brak de kopgroep en zagen we enkel nog Pirazzi, Frankiny en Villella vooraan. In het peloton met de favorieten probeerde Pinot Team Sky en leider Geraint Thomas even te ontwrichten, maar zonder succes. Vooraan was ook Villella weggevallen en reed een duo op kop. In het peloton sprong Hubert Dupont weg, op zoek naar het leidersduo.

Gegrepen onder de vod

Dupont vocht voor wat hij waard was en sloot uiteindelijk aan bij Pirazzi en Frankiny in de laatste zes kilometer. Met 1:20 voorsprong leek de winnaar vooraan te zitten, maar het peloton stak nog een tandje bij. Pirazzi kreeg het lastig en moest even afhaken. Finaal sloot hij weer aan bij het leidersduo, maar het peloton naderde snel en net voor de vod van de slotkilometer werd het trio gegrepen.

Een sprint, zonder echte sprinters vooraan, werd opgezet. Pinot begon als eerste, maar zag zich nog geremonteerd door Montaguti, die de derde overwinning van het seizoen voor AG2R meegraaide. Geraint Thomas behoudt zijn leiderstrui, al nadert Pinot wel tot op 13 seconden dankzij de bonificatieseconden van zijn tweede plaats.

Uitslag:

1. Matteo Montaguti (Ita/AG2R) in 4u56:38 2. Thibaut Pinot (Fra) z.t. 3. Rohan Dennis (Aus) 4. Luis León Sánchez (Spa) 5. José Mendes (Por) 6. Damiano Caruso (Ita) 7. Larry Warbasse (VSt) 8. Iuri Filosi (Ita) 9. Matteo Busato (Ita) 10. Davide Villella (Spa).

Stand:

1. Geraint Thomas (GBr/Team Sky) in 15u36:40 2. Thibaut Pinot (Fra) +0’13” 3. Domenico Pozzovivo (Ita) +0’16” 4. Michel Scarponi (Ita) +0’21” 5. Davide Formolo (Ita) z.t. 6. Mikel Landa (Spa) +0’36” 7. Hugh Carthy (GBr) +0’39” 8. Damiano Caruso (Ita) +0’42” 9. Pierre Rolland (Fra) +0’46” 10. Danilo Celano (Ita) +0’48”