Volledige statistieken 2016: dit zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in uw gemeente

De vastgoedprijzen in ons land blijven verder stijgen. Dat blijkt uit de volledige statistieken voor 2016 die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft vrijgegeven. De gemiddelde prijs voor een huis in België bedroeg vorig jaar 236.830 euro. Een stijging van 0,9 procent ten opzichte van 2015.

Op de vastgoedkaart van België tekenen de grenzen van de de drie gewesten zich duidelijk af. De dure gemeenten (oranje, rood) zijn gegroepeerd rond Brussel en in de buurt van de Vlaamse ruit met Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen. De goedkoopste woningen (donkergroen) zijn te vinden in het zuiden van het land.

Bekijk hier de gemiddelde vastgoedprijzen in uw gemeente:

Huizen zijn gemiddeld het duurst in Elsene (613.625 euro), Ukkel (604.650 euro) en Sint-Martens-Latem (581.172 euro). Sint-Pieters-Woluwe (596.265 euro) en Knokke-Heist (558.921 euro) vervolledigen de top vijf. In de provincie Antwerpen is Schilde het duurst.

Op het vlak van goedkoop vastgoed is de provincie Henegouwen de koploper met zeven gemeenten in top tien. Colfontaine was met een gemiddelde prijs van 95.069 euro de absolute uitschieter in 2016. De eerste Vlaamse gemeente onderaan de lijst is het West-Vlaamse Mesen met een gemiddelde prijs van 117.950 euro. In de provincie Antwerpen zijn eerder de Kempense gemeenten en de gemeenten rond Mechelen het goedkoopst, ook stad Antwerpen hoort bij de goedkopere plaatsen in de provincie.

APPARTEMENTEN

De prijzen van appartementen stegen vorig jaar sterker dan die van de woningen. Waar de gemiddelde prijs in 2015 nog 205.147 euro bedroeg was dat vorig jaar al 212.465 euro (+3,6 procent).

Knokke-Heist was opnieuw goed voor de duurste appartementen met een gemiddelde prijs van maar liefst 490.931 euro. Ook Lasne (475.667 euro) en Donceel (454.000 euro), Schilde (405.066 euro) en Sint-Martens-Latem (394.500 euro) staan in de top vijf.

De goedkoopste appartementen waren vorig jaar te vinden in Vielsalm in de provincie Luxemburg: de gemiddelde prijs bedroeg er amper 57.000 euro.

BOUWGROND

De prijzen voor bouwgrond op Belgisch niveau bleven in 2016 nagenoeg stabiel. Per vierkante meter betaalde je in ons land gemiddeld 181,38 euro (- 1 procent ten opzichte van 2015). In Vlaanderen was dat 237 euro per vierkante meter (+3,8%).

Opmerkelijk: in het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest daalde de gemiddelde prijs fors. Van 814 naar 619 euro of min 24 procent. Die daling volgt wel nadat de prijzen in 2015 met ruim een derde de hoogte ingingen.

De duurste bouwgronden liggen in Watermaal-Bosvoorde (1.101 euro/m²), Sint-Jans-Molenbeek (924 euro) en opnieuw Knokke-Heist (892 euro/m²).