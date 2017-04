Brand gesticht in toiletten van De Blauwe Koe

Bornem - In het damestoilet van café De Blauwe Koe in Hingene is woensdagavond brand gesticht. Op dat ogenblik zaten er nog enkele tientallen mensen in de zaak. Niemand raakte gewond. Het café ging vandaag opnieuw open.

Omdat zaakvoerder Tim Pauwels rond 23 uur een brandgeur had waargenomen gingen hij en een klant op zoek naar de oorzaak ervan. “Toen we de deur van het toilet opentrokken zagen we dat alles er onder de rook hing. We zagen eigenlijk nog amper een hand voor ogen”, vertelt Tim. “We hielden onze jas en trui voor onze mond om niet teveel rook in te ademen en hebben gecheckt of er niemand meer in de toiletten aanwezig was.”

Een deur bleek op slot te zijn. Met een barkruk werd die stukgeslagen. “Maar uiteindelijk zat er niemand meer op. In het toilet was wel een babyverzorgingstafel in brand gestoken. We hebben het vuur met een brandblusapparaat gedoofd.”

De brandweer kon haar tussenkomst tot wat nablussen beperken. Er werden enkele verdachten opgepakt maar later in de nacht opnieuw vrijgelaten. Ze ontkenden de feiten met klem.

Donderdagvoormiddag werden de toiletten en het café gepoetst zodat de zaak opnieuw kon openen. “Maar we zijn toch enorm aangeslagen. Waarom is er brand gesticht? Die vraag spookt door onze hoofden”, klinkt het nog.