Dit koppel had heel wat over voor de perfecte trouwfoto’s

Het Taiwanese koppel Wayne Huang en Amanda Tsao wilden adembenemende huwelijksfoto’s en daar hadden ze heel wat voor over. Ze gingen drie dagen de wildernis in en beklommen in de ijzige kou twee bergen in Indonesië en Maleisië.

De twee bereikten de top van de Rinjani, een actieve vulkaan met een hoogte van 3.726 meter op het Indonesische eiland Lombok. Ook fotograaf Keow Wee Loong was van de partij en mocht foto’s maken op de extreme locatie. Daarna ging hun avontuurlijke tocht verder naar de Kinabalu, een Maleisische berg met een hoogte van 4.095 meter, waar het tweede deel van hun fotoshoot plaatsvond.



Van een foto tussen de wolken tot kiekjes op een rots helemaal bovenaan: het eindresultaat mag er zijn, maar de weg ernaartoe was zwaar. Het trio moest constant al hun materiaal met zich meedragen - inclusief trouwjurk - en zeer wisselende weersomstandigheden trotseren. “Er was niets gewoon aan deze fotoshoot, maar het gevaarlijke randje van het idee sprak me enorm aan”, zo blikt de tevreden fotograaf terug in een interview met de Britse krant The Daily Mail.