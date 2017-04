Nu shoppen: Little red dress

Vergeet je klassieke LBD, dit seizoen wordt de rode jurk een van je keypieces. Wist je trouwens dat rood dé kleur bij uitstek is als je wel een dosis energie kan gebruiken? Casual met sneakers of chic met pumps, net zoals de LBD kan je je rode jurkje op talloze manieren combineren. Wij tonen je alvast hoe!

Rood is het nieuwe zwart

Een rode jurk is (gelukkig maar) geen kledingstuk dat je enkel op een datenight kan dragen. Hou het casual door je rode stuk te combineren met sneakers voor een ontspannen, maar weloverwogen look. Metallic- of glittersneakers zijn perfect als je toch een extra wow-factor aan je outfit wil toevoegen. Combineer een enkellange jurk met neutrale kleuren, zoals wit of grijs, een jeansjasje of losse cardigan en je bent helemaal mee met deze trend!

The lady in red

Rood wordt niet voor niets gezien als de meest sexy one van het kleurenpalet. Nodig aan een boost van je zelfvertrouwen? Een rode jurk geeft je tonnen energie én dat straal je uit. Combineer met een leren jasje en zwarte of metallic hakken voor een krachtige en sexy look. Geen zin in hoge hakken? Een paar elegante ballerina’s passen evengoed bij je little red dress.

Zacht versus pure power

Wie goed opgelet heeft bij de lessen colorblocking weet dat rode tinten perfect te combineren zijn met roze. Dit modeseizoen zagen we vooral nudetinten als aanvulling van een rode look. Een zachtroze jasje en sleehakken is de perfecte outfit voor een terrasje. Liever wat minder op safe spelen? Fuchsia en rood stralen power uit zonder dat het geheel te schreeuwerig wordt.