Bijna 1.500 jongeren extra in STEM-richtingen hoger onderwijs

Brussel - Het aantal jongeren dat na het secundair onderwijs kiest voor een STEM-richting in het hoger onderwijs is de voorbije schooljaren gestegen. Voor de academische en de professionele opleidingen gaat het om een stijging van bijna 1.500 studenten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse regering eerder al een STEM-actieplan uit tot 2020. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Doel is om meer jongeren aan te trekken en te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat meer en meer jongeren na het secundair onderwijs kiezen voor een STEM-richting in het hoger onderwijs.

Het referentiejaar is het schooljaar 2010-2011. Uit cijfers van het schooljaar 2015-2016 blijkt dat het aantal generatiestudenten in een academisch gerichte bachelor met 329 of in aandeel 2,1 procent gestegen is van 29 naar 31,1 procent. Voor de professioneel gerichte bachelor gaat het om een stijging van 1.142 studenten of procentueel van 23,8 procent naar 26,25 procent.

Binnen die groep stijgt bovendien ook al lichtjes het aandeel meisjes. In de academische STEM-opleidingen vertegenwoordigen zij intussen 34,14 procent (bij de nulmeting nog 33,50 procent), en in de professionele STEM-opleidingen steeg hun aandeel van 21,13 procent tot 23,63 procent in 2015-2016. “Er is zeker nog marge voor verbetering, maar de evolutie is alvast positief”, aldus minister Crevits.

