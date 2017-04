Probeer de razendsnelle 10 Miles-winnaars er af te lopen in het GVA-dorp

Linkeroever - Gazet van Antwerpen kan zondag uiteraard niet ontbreken op het grootste sportieve evenement van het jaar in Antwerpen. Uw krant is dan ook zichtbaar en groots aanwezig in de aankomstzone van de verschillende loopnummers van de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon.

Op de grasvlakte naast de aankomstzone aan de Charles De Costerlaan vinden supporters en lopers vlak bij elkaar een lounge-zone om even uit te rusten, een originele fotomuur om selfies te maken, en een zeer uitdagende attractie: op een loopband kan je proberen om de snelheid van de snelste loper in de 10 Miles te evenaren. Geen evidente opdracht want winnaar Nick Van Peborgh liep de 10 Miles vorig jaar aan een gemiddeld tempo van ongeveer 20 km/u. Vrouwen moeten proberen het gemiddelde tempo te benaderen van winnares Veerle Van Linden: 17 km/u. Smeer die beentjes dus maar in! De winnaars van deze actie krijgen een Activity Tracker.

Foto: rr

Gazet van Antwerpen plaatst ook springkastelen voor de allerjongste sportievelingen. Jong en oud kan een boodschap voor hun favoriete deelnemer schrijven op de unieke GVA-supportersbordjes, die massaal worden uitgedeeld.

Gazet van Antwerpen staat ook met de verslaggeving, letterlijk, op de eerste rij. Onze reporters staan aan de meet geposteerd om de eerste reacties te sprokkelen bij de uithijgende (bekende) lopers. Ook onze collega’s van ATV hebben zich een unieke plek bemachtigd aan de meet en zenden er live uit vanuit een transparante tv-studio.