Motorrijder tijdlang in levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen

Beveren-Waas / Sint-Amands - In de Waaslandhaven in Melsele is donderdagochtend een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, zo werd vernomen.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur op de Keetberglaan, een parallelweg met de E34 die naar enkele grote bedrijven tot in Kemzeke leidt. Een 37-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sint-Amands kwam in aanrijding met de motorrijder bij het verlaten van zijn parkeerplaats. Een motorrijder raakte levensgevaarlijk gewond, maar dat gevaar week in de loop van de voormiddag.

Het parket stuurde en verkeersdeskundige ter plaatse. De brandweer verwijderde een grote hoeveelheid lekkende brandstof waarna de rijbaan pas om 9.30 uur opnieuw werd vrijgemaakt.