Deze ‘Ikea-tas’ kost u 2.145 euro

2.145 euro, zoveel moet u neertellen voor de blauwe tas van Balenciaga. Waar ze de mosterd halen? Het lijkt wel bij Ikea volgens Twitteraars. Niet alleen de vorm komt overeen, er is ook een extra draagriem voorzien en de kleur is identiek aan de iconische shoppingtas van de keten. Enige verschil: voor de tas van Ikea telt u nog geen euro neer.

Wilt u toch graag het exemplaar van Balenciaga? Dan moet u ook nog even een tripje naar Amerika betalen, de tas is namelijk enkel daar verkrijgbaar.

You vs. me. En dan ben ik dus die Balenciaga van $2100 on the left. pic.twitter.com/PX130JEH2Q