Han Coucke vertrappeld door menigte op Eierfeesten

Han Coucke, ooit onder meer te zien in De Kotmadam en Bevergem, en de jongste jaren vooral actief als cabaretier, is op paasmaandag ongelukkig ten val gekomen tijdens de jaarlijkse Gulden Eiworp in Kruishoutem. Hij raakte bewusteloos, viel op de grond en werd vertrappeld door de menigte.

Zoals elk jaar op paasmaandag ging Han Coucke naar de Gulden Eiworp in Kruishoutem, de thuisgemeente van zijn vrouw. Die brengt een massa volk op de been. Honderden paaseitjes worden aan parachutes gedropt in de menigte. Eén ei, ‘het gulden ei’, is 125 euro waard.

Toen dat ei naar beneden kwam, liep het mis. Door de felle wind verplaatste de parachute zich snel. Heel wat mensen wilden het ei vangen. Daarbij kreeg Han een stoot, belandde hij op zijn achterhoofd en verloor hij het bewustzijn. Hij werd vertrappeld door graaiende mensen die het gulden ei wilden vangen.

“Iedereen kijkt naar dat ei en als jij op de grond ligt, zien ze je niet”, vertelde Han Coucke op Radio 2. “Massahysterie zeker? Op het moment zelf heb ik er niets van gevoeld, ik was bewusteloos, maar nu voel ik het wel.”

Blauwe plekken

Coucke werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis van Oudenaarde overgebracht, waar een hersenschudding werd vastgesteld. “Maar gelukkig geen bloeding of schedelbreuk, daar ben ik wel blij om, maar wel heel veel spierpijn en blauwe plekken.”

Hij moet nu minimum drie dagen rusten in een donkere kamer. “Een volledig herstel duurt normaal gezien 14 dagen”, zegt hij. Het is nog niet zeker of zijn optredens van dit weekend, vrijdag in Oosterzele en zaterdag in Zandhoven zullen kunnen doorgaan, al hoopt de comedian van wel.